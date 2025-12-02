Pallone Supercoppa Italiana | presentato il capolavoro – FOTO

Pallone Supercoppa Italiana. PUMA e Lega Calcio Serie A hanno alzato il sipario sulla special edition PUMA Orbita, il pallone ufficiale designato per la 38ª edizione della EA SPORTS FC Supercup. La scelta del look è caduta sulla colorazione Gold (Oro), una colorway premium che celebra l’eccellenza sportiva delle formazioni in gara. Il design e la realizzazione del pallone non sono solo un omaggio estetico, ma riflettono una ricerca tecnologica avanzata volta a massimizzare le performance. Come specificato dalla Lega Calcio, il pallone è stato realizzato con i più alti standard tecnologici, e garantisce precisione nei passaggi, traiettorie stabili e un controllo ottimale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

