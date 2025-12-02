Pallanuoto Brescia compie l’impresa! Ferencvaros battuto a Budapest | c’è la qualificazione ai quarti di Champions!
Impresa del Brescia nel quinto turno della prima fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: nel Girone C i lombardi, infatti, passano a Budapest, superando i magiari del Ferencvaros, campioni in carica, sconfitti ai rigori per 13-16 dopo il 12-12 dei tempi regolamentari. La formazione italiana, scesa in acqua consapevole di aver già ottenuto la qualificazione ai quarti di finale, in virtù del successo dei montenegrini del Primorac Kotor sui romeni dell’Oradea per 15-11, resta in corsa per il primo posto nel girone, portandosi a -2 dalla formazione ungherese alla vigilia dell’ultimo turno. 🔗 Leggi su Oasport.it
