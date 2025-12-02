Pallamano | il Brasile sorprende la Svezia ai Mondiali Femminili Norvegia e Danimarca senza problemi

Altro giro e altra infornata di incontri ai Mondiali Femminili 2025 di pallamano. Match combattuti con risultati per certi i versi imprevedibile e per certi versi attesi, con tanti gol ed emozioni. Ecco come sono andate le cose. Gruppo A Colpaccio del Giappone, che supera 25-19 la Croazia. Nipponiche scatenate durante l’arco dei 60 di gioco, trascinate nel secondo tempo, dopo il 10-10 della prima frazione, dalle reti di Natsuki Aizawa (8 centri per lei alla fine). Più alto il punteggio con cui la Danimarca regola, per 39-31, una coriacea Romania. Gruppo B Il Senegal si prende la vittoria con un perentorio 30-21 sull’Iran, così come l’Ungheria fa per 32-25 nei confronti della Svizzera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano: il Brasile sorprende la Svezia ai Mondiali Femminili. Norvegia e Danimarca senza problemi

