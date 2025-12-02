Palestra Juve l’Atalanta fissa il prezzo per l’esterno che ha fatto girare la testa a Kostic Quanto costa il classe 2005

in prestito al Cagliari. Marco Palestra, il terzino destro classe 2005 di proprietà dell’ Atalanta e attualmente in prestito al Cagliari, è diventato il giocatore più desiderato dalle grandi squadre italiane. Il suo rendimento costante e le sue qualità hanno suscitato l’ interesse unanime di tutte le big di Serie A, portando il club bergamasco a fissare un prezzo d’uscita per il suo cartellino. Tutte le big su palestra: dalla Juventus al Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sul giocatore si sarebbe infatti concentrato il forte interesse di tutte le principali società italiane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palestra Juve, l’Atalanta fissa il prezzo per l’esterno che ha fatto girare la testa a Kostic. Quanto costa il classe 2005

Tutti vogliono comprare l'esterno del #Cagliari #Palestra Si avvicinano molte sirene da parte delle big: su tutte #Inter, #Milan e #Juve Quale sarà il suo futuro in estate considerando che a gennaio non si muoverà da Cagliari?

L' #Atalanta ha già rifiutato offerte importanti per Marco #Palestra. In Italia da #Roma e #Juve, la più importante è arrivata dalla Premier e si avvicinava ai 20M

Mercato Juve: possibile assalto a Palestra per giugno - Marco Palestra, laterale a tutto campo dell'Atalanta al momento in prestito al Cagliari, sarebbe l'ultimo profilo in ordine di tempo ad essere entrato nei radar della Juventus.

Palestra, l'esterno destro del Cagliari fa gola alla Juve. Ma l'Atalanta... - Al di là dei singoli episodi, il nazionale Under 21 di proprietà dell'Atalanta ha messo in mostra doti atletiche e tecniche di prim'ordine: un bilancio eccellente, considerato che è sbarcato in ...

Juve colpita da Palestra, ma non c'è verso: il piano dell'Atalanta dopo un anno di Cagliari - Il laterale di destra a tutta fascia sta conquistando il Cagliari a suon di prestazioni e nell'ultimo scontro diretto con il Lecce ha fornito un assist ...

