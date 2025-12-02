Palestra Juve l’Atalanta fissa il prezzo per l’esterno che ha fatto girare la testa a Kostic Quanto costa il classe 2005

in prestito al Cagliari. Marco Palestra, il  terzino destro classe 2005  di proprietà dell’ Atalanta  e attualmente in prestito al  Cagliari, è diventato il  giocatore più desiderato  dalle grandi squadre italiane. Il suo  rendimento costante  e le sue  qualità  hanno suscitato l’ interesse unanime  di tutte le  big di Serie A, portando il club bergamasco a fissare un  prezzo d’uscita  per il suo cartellino. Tutte le big su palestra: dalla Juventus al Napoli. Secondo quanto riportato dal  Corriere dello Sport, sul giocatore si sarebbe infatti concentrato il  forte interesse  di tutte le  principali società italiane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palestra Juve, l’Atalanta fissa il prezzo per l’esterno che ha fatto girare la testa a Kostic. Quanto costa il classe 2005

