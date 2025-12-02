Inter News 24 Pista percorribile?. I riflettori della dirigenza dell’Inter si sono accesi con decisione su Marco Palestra. L’esterno di proprietà dell’Atalanta, attualmente in prestito al Cagliari, si sta confermando come una delle rivelazioni più brillanti di questo inizio di Serie A. Come spiega Il Corriere dello Sport, l’interesse del club di Viale della Liberazione è concreto e reale: i nerazzurri sono alla ricerca di un forte esterno destro per il futuro e il profilo del classe 2005 risponde perfettamente all’identikit tracciato da Marotta e Ausilio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palestra Inter, fari puntati sul gioiello di proprietà dell’Atalanta: ha già convinto i dirigenti nerazzurri per un motivo!