Palazzo Trotti e l’asilo della regina Dal restauro spunta una scritta Era l’intitolazione a Margherita

Il passato non riemerge solo dagli scavi, a Vimercate è successo anche durante il restauro del Municipio, Palazzo Trotti: dalla facciata principale è spuntata la scritta che indicava l’asilo di un secolo e mezzo fa, dedicato alla principessa Margherita. Autori della scoperta, che sta suscitando tanta curiosità, gli operai al lavoro sull’intonaco. Inaugurato nel 1869 e dedicato alla futura moglie del primo sovrano d’Italia, Umberto, per il suo impegno a favore dell’educazione dei giovani. Voluto probabilmente da Luigi Ponti, il benefattore che si traferì in Brianza da Gallarate, sposato con la contessa Elisabetta Sottocasa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palazzo Trotti e l’asilo della regina. Dal restauro spunta una scritta. Era l’intitolazione a Margherita

Leggi anche questi approfondimenti

PALAZZO TROTTI BENTIVOGLIO — Alessandria Un edificio storico del XV secolo torna a nuova vita grazie a un attento intervento di restauro. Per questo prestigioso progetto, Drago ha realizzato serramenti su misura con profilo Sagomato, dal design tradizio - facebook.com Vai su Facebook

La Regina Elisabetta in ospedale, il Palazzo sotto accusa - Se in un primo momento tutti si sono concentrati sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta, a mente fredda sono arrivati i primi commenti. Si legge su dilei.it

Regina Elisabetta, come sta davvero: le ultime foto da Palazzo - A 95 anni la Regina Elisabetta ha una volontà di ferro e un senso del dovere che le proibisce di riposarsi, anche se a consigliarlo caldamente sono i medici. Secondo dilei.it

«Ecco il palazzo della regina di Saba» - Dov era Saba, la terra della mitica regina affascinata dalla sapienza di del re d Israele, Salomone, e che viene citata a più riprese nella Bibbia (oltre che nelle leggende ebraiche, coraniche ed ... ilgiornale.it scrive

La regina Elisabetta e il pericolo Covid: da Palazzo nessuna informazione sui test - Nel Regno Unito, ormai da diverse ore, i riflettori sono puntati sulla regina Elisabetta, con la speranza che le venga ... Segnala vanityfair.it