Palagonia i carabinieri fermano e arrestano un un ‘corriere’ di droga
Arresto in flagranza grazie a un intervento rapido e mirato. Un'operazione caratterizzata da tenacia e capacità operativa ha permesso ai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia di arrestare in flagranza un uomo di 45 anni del posto, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, accusa che dovrà essere valutata in sede giudiziaria. L'attività dei militari dell'Arma, inserita nelle linee guida del Comando Provinciale, continua a produrre risultati significativi nella lotta al traffico di droga.
