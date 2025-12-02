Roma, 1 dicembre 2025 - Le pagelle della puntata del Grande Fratello di lunedì 1 dicembre danno conto di un programma che annaspa verso la finale cercando disperatamente di far resuscitare dinamiche ormai noiosissime. Come quella del triangolo fra Valentina, Domenico e Benedetta. E non è bastato l’ingresso di Dolce Dona, concorrente del Gf Vip kosovaro e che rimarrà nel Gf italiano solo per qualche giorno, per dare nuova linfa a un programma sempre più stanco. Domenico e Benedetta: voto A vuo’ frnì?. No ma loro sono solo amici. Solo ed esclusivamente amici. Certo, fuori dalla Casa del Grande Fratello questi due non si guarderanno neanche dipinti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle Grande Fratello 1 dicembre: Domenico e Valentina urlano di nuovo, Francesca e Simone si arrampicano sugli specchi