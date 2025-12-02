Pagelle Grande Fratello 1 dicembre | Domenico e Valentina urlano di nuovo Francesca e Simone si arrampicano sugli specchi

Quotidiano.net | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 dicembre 2025 - Le pagelle della puntata del Grande Fratello di lunedì 1 dicembre danno conto di un programma che annaspa verso la finale cercando disperatamente di far resuscitare dinamiche ormai noiosissime. Come quella   del triangolo fra Valentina, Domenico e Benedetta. E non è bastato l’ingresso di Dolce Dona, concorrente del Gf Vip kosovaro e che rimarrà nel Gf italiano solo per qualche giorno, per dare nuova linfa a un programma sempre più stanco.  Domenico e Benedetta: voto A vuo’ frnì?. No ma loro sono solo amici. Solo ed esclusivamente amici. Certo, fuori dalla Casa del Grande Fratello questi due non si guarderanno neanche dipinti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

pagelle grande fratello 1 dicembre domenico e valentina urlano di nuovo francesca e simone si arrampicano sugli specchi

© Quotidiano.net - Pagelle Grande Fratello 1 dicembre: Domenico e Valentina urlano di nuovo, Francesca e Simone si arrampicano sugli specchi

Approfondisci con queste news

pagelle grande fratello 1Pagelle Grande Fratello 1 dicembre: Domenico e Valentina urlano di nuovo, Francesca e Simone si arrampicano sugli specchi - Le pagelle della puntata del Grande Fratello di lunedì 1 dicembre danno conto di un programma che annaspa verso la finale cercando disperatamente di far resuscitare dinamiche o ... Scrive quotidiano.net

pagelle grande fratello 1Anticipazioni Grande Fratello del 1 dicembre, televoto in bilico e nuovi colpi di scena - Anticipazioni Grande Fratello del 1 dicembre, televoto in bilico e nuovi colpi di scena fra i protagonisti dello show. Scrive dilei.it

pagelle grande fratello 1Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 1 dicembre - Oggi, lunedì 1 dicembre, in onda in prima serata su Canale 5,l'undicesimo appuntamento con il Grande Fratello condotto da Simona Ventura con Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Come scrive comingsoon.it

pagelle grande fratello 1Grande Fratello, le pagelle della nona puntata: doppia eliminazione e il ritorno (strategico) di Marina La Rosa - Flaminia e Ivana eliminate anonime, ma l'ingresso di Marina La Rosa riaccende la puntata. Da panorama.it

pagelle grande fratello 1Grande Fratello, le pagelle della decima puntata: il vuoto di Grazia (8), la storia infinita Valentina-Domenico (1) - Un po’ di scontri, la prima finalista del gioco, un nuovo ingresso e, nel mezzo, tanti sentimenti: ecco il giudizio sulla puntata del 24 novembre ... Segnala dilei.it

pagelle grande fratello 1Pagelle ascolti tv 24 novembre: il Commissario Ricciardi (22%) batte il Grande Fratello (14%), Uomini e Donne domina il pomeriggio - Il palinsesto televisivo di ieri, lunedì 24 novembre, ha offerto ai telespettatori fiction, reality show e programmi ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Grande Fratello 1