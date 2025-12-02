PAGELLE EUROPEI NUOTO IN VASCA CORTA LUBLINO 2025 PRIMA GIORNATA. SIMONA QUADARELLA 9: Prestazione da campionessa vera in una gara che non è la sua. Con intelligenza tattica rimonta nel finale e si prende un argento di valore assoluto, impreziosito dal nuovo record italiano tolto a Federica Pellegrini. Nuota 3’56”70, crono che nessuna italiana aveva mai sfiorato. Continua a migliorarsi, dà segnali di solidità tecnica e mentalità vincente. ANNA CHIARA MASCOLO 7: Alla prima finale europea nuota con personalità, chiude settima ma conferma il progresso già visto al mattino con il personale. Può fare meglio nel ritmo di gara, ma la prestazione è positiva e il piazzamento è meritato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Europei nuoto 2025: Quadarella parte bene, Di Pietro esalta, novità Guatti