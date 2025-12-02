PAGELLE E TABELLINO COPPA ITALIA JUVE-UDINESE 2-0 | Finalmente David Yildiz irriducibile e Palma fa danni
Le pagelle e il tabellino della sfida di Coppa Italia tra Juventus e Udinese a cura della redazione di Calciomercato.it: finalmente David, Yildiz e Miretti portano qualità, Palma dannoso È una Juventus in gestione quella che ha ospitato l’ Udinese allo Stadium per la seconda volta in stagione: dopo la vittoria con Brambilla in panchina, anche in Coppa Italia vincono i bianconeri di Torino. PAGELLE E TABELLINO COPPA ITALIA, JUVE-UDINESE 2-0: Finalmente David, Yildiz stella polare e Palma fa danni – Calciomercato.it (Ansa Foto) Luciano Spalletti mette in campo una squadra rivisitata rispetto a quelle che sta proponendo nelle ultime settimane e le risposte dei ricambi sono state ottime. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
