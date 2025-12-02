Pagelle Bologna Cremonese ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A I voti

Calcionews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagelle Bologna Cremonese: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A 20252026. Ecco le valutazioni Le pagelle di Bologna Cremonese terminata 1-3. Ecco i Top e i Flop della sfida che stoppa Italiano non senza sorprese e permette a Nicola di uscire con pieno merito da una recente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pagelle bologna cremonese ecco i top e flop della sfida di serie a i voti

© Calcionews24.com - Pagelle Bologna Cremonese, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A. I voti

Leggi anche questi approfondimenti

pagelle bologna cremonese topTop e Flop di Bologna-Cremonese: Vardy redivivo, doppietta da trascinatore al Dall'Ara. Disastro Casale - Vardy show contro Italiano, doppietta per l'ex Leicester. Secondo sport.virgilio.it

pagelle bologna cremonese topBologna-Cremonese 1-3, colpaccio degli uomini di Nicola - Il Bologna sembra troppo lento nella manovra e non riesce a sfondare il muro difensivo della Cremonese. Segnala laziopress.it

pagelle bologna cremonese topSerie A: Bologna-Cremonese 1-3 - 1) a Bologna nell'ultima partita della 13/a giornata di serie A. Come scrive ansa.it

pagelle bologna cremonese topConvocati Bologna, ecco le scelte di Vincenzo Italia per il match contro la Cremonese della tredicesima giornata! La decisione su Immobile - Convocati Bologna, ecco le scelte di Vincenzo Italia per il match contro la Cremonese della tredicesima giornata! Segnala calcionews24.com

Bologna-Cremonese: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming), orario e classifica - La 13esima giornata di Serie A è prossima alla conclusione con il posticipo del lunedì tra Bologna e Cremonese che chiuderà il turno prima della parentesi legata alla ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Bologna Cremonese Top