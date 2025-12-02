Pace fatta tra Comune e scuole Menu completo agli insegnanti | Costi della mensa serve aiuto

Ripristinato il pasto completo nelle mense scolastiche, è tornato il sereno nei rapporti tra il Comune, gli insegnanti dei plessi cittadini e i sindacati. "Resta la battaglia - annunciano amministratori locali e sindacalisti - per spingere il ministero dell’Istruzione ad aumentare i trasferimenti agli enti locali, così da coprire interamente i costi della refezione dei docenti. Costi che oggi gravano sui Comuni". Il casus belli è scoppiato lo scorso 27 ottobre: a partire da quel giorno il Comune di ha deciso di snellire, riducendolo a un solo primo piatto e un frutto, il pasto degli insegnanti delle scuole che accompagnano i loro alunni in mensa durante la pausa pranzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

