Pacco bomba su una nave e attentanti incendiari la simulazione della Capitaneria di porto

Si è conclusa, oggi, con pieno successo l’esercitazione complessa di security e antincendio portuale coordinata dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo, programmata in attuazione delle disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di maritime security. L’attività ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Pacco bomba nel porto di Milazzo, superata l’esercitazione di Security e antincendio Leggi qui https://shorturl.at/6Zix1 - facebook.com Vai su Facebook

Ascoli, pacchi bomba alla questura - Alla questura di Ascoli Piceno sono stati consegnati due pacchi bomba uno dei quali ad alto potenziale. Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Esplode pacco bomba in ufficio postale a scafati - Un pacco bomba è esploso intorno alle 10:30 di questa mattina nell'ufficio postale di San Pietro di Scafati, in provincia di Salerno Un pacco bomba è esploso intorno alle 10 e 30 di questa mattina ... Secondo milanofinanza.it

Pacco bomba a una società di recupero crediti, evacuata palazzina alla Spezia - La Spezia – Il pacco, con all’interno un proiettile da mortaio, è stato consegnato alla sede della società di recupero crediti Kruk srl nel pomeriggio. Segnala ilsecoloxix.it

Pacco bomba, un indagato. L’ordigno inviato da Faenza - La Spezia, 1 novembre 2025 – C’è un indagato per il pacco bomba inviato lo scorso luglio a una società di recupero credito di via Taviani a Spezia. lanazione.it scrive

Pacco bomba alla stazione metropolitana di Milano: evacuata - Sulla linea M2 della metropolitanadi Milano, in direzione Abbiategrasso, è stato trovato un pacco sospetto. Riporta it.blastingnews.com

Lasciò pacco con bomba a agenzia recupero crediti, indagato - La Polizia della Spezia ha eseguito una perquisizione personale e locale a carico di un sessantenne italiano residente a Faenza, ritenuto responsabile della spedizione di un pacco contenente un ... Da rainews.it