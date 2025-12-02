Ottanta autori contro i testi neofascisti a Più Libri Più Liberi Da Barbero a Zerocalcare i dubbi su Passaggio al bosco

Roma, 2 dicembre 2025 – Una lettera firmata da 80 autori ed editori per chiedere conto agli organizzatori di “Più Libri Più Liberi” (la manifestazione che si svolgerà dal 4 all’8 dicembre al Convention Center – La Nuvola di Roma) della presenza di testi “neofascisti”. In particolare libri dell’editore “Passaggio al Bosco”. Ottanta autori contro i testi neofascisti a Più Libri Più Liberi. Preoccupazione e sconcerto nel mondo della cultura. La scoperta della presenza di un editore che pubblica testi “neofascisti” tra gli stand di Più Libri Più Liberi ha acceso una polemica immediata e profonda: com'è possibile che una fiera dedicata alla cultura democratica ospiti cataloghi che celebrano figure e ideologie del nazifascismo? Da questa domanda urgente nasce la lettera, firmata da oltre 80 autrici, autori ed editori, tra cui Anna Foa, Alessandro Barbero, Antonio Scurati, Zerocalcare, Christian Raimo, Caparezza, per chiedere spiegazioni all'AIE e aprire una discussione necessaria: “Da autrici, autori, case editrici, e naturalmente persone che frequentano le manifestazioni culturali di questo paese, siamo rimasti sorpresi nello scoprire che, tra gli stand della fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, quest'anno abbia trovato spazio Passaggio al Bosco, casa editrice il cui catalogo si basa in larga parte sull' esaltazione di esperienze e figure fondanti del pantheon nazifascista e antisemita”, si legge nella lettera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ottanta autori contro i testi neofascisti a “Più Libri Più Liberi”. Da Barbero a Zerocalcare i dubbi su “Passaggio al bosco”

