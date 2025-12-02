Ospedali premiati risultato del San Giuseppe

Lanazione.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due Bollini al San Giuseppe di Empoli che conferma la sua posizione di qualità. Sono i Bollini Rosa che la Fondazione Onda Ets ha consegnato, per il biennio 2026-2027, durante la cerimonia svolta nei giorni scorsi al Ministero della Salute, a Roma. L’ Asl Toscana centro ottiene complessivamente sette riconoscimenti e conferma un lavoro continuo sui servizi dedicati alla salute delle donne e sui percorsi clinici che tengono conto delle differenze di genere. Un impegno che riguarda sia le aree specialistiche più legate alla salute femminile, sia quelle patologie che coinvolgono tutti, ma che richiedono modalità di cura calibrate in modo diverso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

