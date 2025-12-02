Ospedali premiati risultato del San Giuseppe
Due Bollini al San Giuseppe di Empoli che conferma la sua posizione di qualità. Sono i Bollini Rosa che la Fondazione Onda Ets ha consegnato, per il biennio 2026-2027, durante la cerimonia svolta nei giorni scorsi al Ministero della Salute, a Roma. L’ Asl Toscana centro ottiene complessivamente sette riconoscimenti e conferma un lavoro continuo sui servizi dedicati alla salute delle donne e sui percorsi clinici che tengono conto delle differenze di genere. Un impegno che riguarda sia le aree specialistiche più legate alla salute femminile, sia quelle patologie che coinvolgono tutti, ma che richiedono modalità di cura calibrate in modo diverso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Salute delle donne e percorsi clinici personalizzati: 7 ospedali premiati in Toscana Vai su X
Si è svolta il 27 novembre , presso l’Auditorium del Ministero della Salute, la Cerimonia di Presentazione del Nuovo Network 2026-2027 degli ospedali italiani premiati con il Bollino Rosa, tra cui figura l'Ospedale dei Castelli di Ariccia #castellinotizie - facebook.com Vai su Facebook
Ospedali premiati, risultato del San Giuseppe - Due Bollini al San Giuseppe di Empoli che conferma la sua posizione di qualità. Secondo lanazione.it
Cinque ospedali della ASL premiati con 10 Bollini Rosa da Fondazione Onda: al San Paolo e a Monopoli assegnato punteggio massimo - Cinque ospedali della ASL premiati con 10 Bollini Rosa da Fondazione Onda: al San Paolo e a Monopoli assegnato punteggio massimo ... Secondo ilikepuglia.it
Il “San Giovanni di Dio” di Agrigento ottiene il più alto riconoscimento ministeriale per “un ospedale a misura di donna” - È un risultato di estremo rilievo che colloca il presidio ospedaliero di Agrigento fra le strutture di eccellenza nazionale per la qualità dei servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle ... Da scrivolibero.it
Bollini Rosa, premiati ospedali dell'Asl Tc: c'è anche Empoli - È una certificazione di qualità che dà risalto all’impegno delle direzioni e degli operatori sanitari dei singoli presidi ospedalieri. Segnala msn.com
Salute femminile, quattro Bollini Rosa agli ospedali di Ascoli e San Benedetto - Quattro Bollini Rosa per l’Ast di Ascoli: due all’ospedale “Mazzoni” e due al “Madonna del Soccorso” di San Benedetto. Segnala veratv.it
L’ospedale San Martino sostiene le donne: per la prima volta due bollini rosa - Un prestigioso riconoscimento assegnato dalla Fondazione Onda al presidio ospedaliero oristanese. Segnala linkoristano.it