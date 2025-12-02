Ospedale Piombino rischio riduzioni di orario a Cardiologia La Cgil | La salute non può essere tagliata

Cgil e Spi-Cgil esprimono forte preoccupazione per la possibile riduzione delle attività del reparto di cardiologia dell’ospedale di Piombino, ritenuto un servizio essenziale per la Val di Cornia. I sindacati quindi chiedono “immediata chiarezza ad Asl Toscana Nord Ovest e Regione e un incontro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it