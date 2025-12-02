Ospedale Piombino rischio riduzioni di orario a Cardiologia La Cgil | La salute non può essere tagliata
Cgil e Spi-Cgil esprimono forte preoccupazione per la possibile riduzione delle attività del reparto di cardiologia dell’ospedale di Piombino, ritenuto un servizio essenziale per la Val di Cornia. I sindacati quindi chiedono “immediata chiarezza ad Asl Toscana Nord Ovest e Regione e un incontro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
LA CARDIOLOGIA DELL'OSPEDALE DI PIOMBINO STA MORENDO. La Val di Cornia subisce l'ennesimo colpo: il sindaco Ferrari conferma la riduzione della Cardiologia del nostro ospedale a sole 12 ore. Questo significa che l'UO Cardiologia, fondamentale - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale Piombino, rischio riduzioni di orario a Cardiologia. La Cgil: "La salute non può essere tagliata" - I sindacati: "È inaccettabile pensare di fare a meno dei servizi in una zona dove invece andrebbero potenziati" Cgil e Spi- Scrive livornotoday.it
Riduzione ore a cardiologia, Cgil: “Decisione inaccettabile, la salute non può essere tagliata” - Secondo i sindacati, rimettere ciclicamente in discussione servizi fondamentali crea instabilità e mancanza di prospettiva. Lo riporta livornopress.it
OSPEDALE PIOMBINO: SINDACI PREOCCUPATI PER CARDIOLOGIA A VILLAMARINA - Sanità, i sindaci della Val di Cornia sono preoccupati per la situazione della cardiologia all'ospedale. Si legge su corriereetrusco.it