Ospedale Livorno Giustina Romano nuova direttrice del blocco operatorio | Una grande responsabilità

Ospedale Livorno Giustina Romano nuova direttrice del blocco operatorio

Livornotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dottoressa Giustina Romano è stata nominata nuova direttrice del Blocco Operatorio dell’ospedale di Livorno. Il nuovo incarico, quinquennale e rinnovabile con decorrenza dal 7 dicembre 2025, giunge a conclusione della procedura indetta dopo la cessazione dal servizio della precedente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

