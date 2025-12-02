Ospedale Livorno Giustina Romano nuova direttrice del blocco operatorio | Una grande responsabilità
La dottoressa Giustina Romano è stata nominata nuova direttrice del Blocco Operatorio dell’ospedale di Livorno. Il nuovo incarico, quinquennale e rinnovabile con decorrenza dal 7 dicembre 2025, giunge a conclusione della procedura indetta dopo la cessazione dal servizio della precedente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
