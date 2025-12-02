Ospedale Livorno Giustina Romano nuova direttrice del blocco operatorio | Una grande responsabilità
La dottoressa Giustina Romano è stata nominata nuova direttrice del Blocco Operatorio dell’ospedale di Livorno. Il nuovo incarico, quinquennale e rinnovabile con decorrenza dal 7 dicembre 2025, giunge a conclusione della procedura indetta dopo la cessazione dal servizio della precedente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
# #, # # La dottoressa Giustina Romano è la nuova direttrice del Blocco Operatorio dell’ospedale di Livorno. La nomina, formalizzat - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale di Livorno, la dottoressa Giustina Romano nuova direttrice del Blocco Operatorio - DG 1072/2025) alla direzione del Blocco Operatorio dell’ospedale di Livorno. livornopress.it scrive
Ospedale Livorno, Giustina Romano nuova direttrice del blocco operatorio: "Una grande responsabilità" - La dottoressa Giustina Romano è stata nominata nuova direttrice del Blocco Operatorio dell’ospedale di Livorno. Secondo livornotoday.it