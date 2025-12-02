Osimhen fa scoppiare l'inusitata rissa nel riscaldamento di Fenerbahce-Galatasaray | cosa è successo

Attimi di tensione altissima nel riscaldamento del derby tra Fenerbahce e Galatasaray: un faccia a faccia tra Osimhen ed Egribayat fa esplodere il caos a pochi minuti dal fischio d'inizio, confermando la natura incandescente della rivalità più feroce della Super Lig. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Fabio Fulgeri, avvocato nel pool difensivo del Napoli per il caso Osimhen e Manolas, ha parlato a Radio Crc dopo il rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: "Vi garantisco che il Napoli non ha tratto alcun vantaggio, ma tecnicame - facebook.com Vai su Facebook

Osimhen ha scelto il suo futuro: ora cerca un accordo, ma il Napoli non fa sconti - A seconda di come si concluderà la vicenda, il Napoli si regolerà di conseguenza: se alla fine Osimhen non andrà via, beh, il libro si chiuderà automaticamente. Segnala corrieredellosport.it

Osimhen, il Galatasaray alza l’offerta ma il Napoli non fa sconti: si tratta - Le mani dei turchi s’intrecciano con quelle di Victor Osimhen per provare a sciogliere il nodo del futuro. Come scrive corrieredellosport.it

Osimhen al Galatasaray, il comunicato ufficiale: le cifre, l’ingaggio e i dettagli dell’operazione - Si chiude una delle operazioni più costose e complicate dell'estate, con un epilogo che soddisfa tutti: il Napoli incassa ... fanpage.it scrive

Osimhen al Galatasaray, perché in un video dice la sua prima frase in italiano dopo anni al Napoli - Si è chiusa una telenovela di mercato estiva iniziata settimane fa col Napoli proprietario del cartellino che aveva ... Come scrive fanpage.it

Osimhen e la Juve nella sua... storia: tifosi scatenati sui social - Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere, intanto l'attaccante nigeriano si mette in posa per uno scatto a tinte... Scrive tuttosport.com

Osimhen, offerta del Galatasaray! Braccio di ferro Juve-Vlahovic, l'Al Hilal...: cosa sta succedendo - Uno dei principali intrecci di questa sessione estiva di calciomercato è senza ombra di dubbio quella relativa a Victor Osimhen. tuttosport.com scrive