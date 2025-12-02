“La fine dell’anno. è solo un nuovo inizio”. Dicembre non chiude soltanto un anno: chiude un ciclo emotivo, un tempo interiore. Il Sole in Sagittario, fino al 21, ci aiuta a ritrovare visione, direzione, respiro. È una luce che riscalda e incoraggia, non è una fuga: è un ritorno a sé stessi. La Luna Piena del 4, in Gemelli, porta chiarezza. Alcune parole non dette trovano finalmente la via per uscire. È tempo di confronti, di verità sincere, anche scomode. Intanto Mercurio, dal giorno 11, ci rende più diretti, spontanei, audaci nei pensieri. Ma è la Luna Nuova del 20, in Sagittario, che imprime un nuovo intento: ci chiede di osare, di credere, di sognare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo di dicembre: “Scorpione, nasce in te un nuovo desiderio impossibile da ignorare. L’amore si fa più serio per il Toro, il Capricorno pretende la verità”