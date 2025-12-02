Oroscopo di dicembre | Scorpione nasce in te un nuovo desiderio impossibile da ignorare L’amore si fa più serio per il Toro il Capricorno pretende la verità

Ilfattoquotidiano.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La fine dell’anno. è solo un nuovo inizio”. Dicembre non chiude soltanto un anno: chiude un ciclo emotivo, un tempo interiore. Il Sole in Sagittario, fino al 21, ci aiuta a ritrovare visione, direzione, respiro. È una luce che riscalda e incoraggia, non è una fuga: è un ritorno a sé stessi. La Luna Piena del 4, in Gemelli, porta chiarezza. Alcune parole non dette trovano finalmente la via per uscire. È tempo di confronti, di verità sincere, anche scomode. Intanto Mercurio, dal giorno 11, ci rende più diretti, spontanei, audaci nei pensieri. Ma è la Luna Nuova del 20, in Sagittario, che imprime un nuovo intento: ci chiede di osare, di credere, di sognare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

oroscopo di dicembre scorpione nasce in te un nuovo desiderio impossibile da ignorare l8217amore si fa pi249 serio per il toro il capricorno pretende la verit224

© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo di dicembre: “Scorpione, nasce in te un nuovo desiderio impossibile da ignorare. L’amore si fa più serio per il Toro, il Capricorno pretende la verità”

News recenti che potrebbero piacerti

oroscopo dicembre scorpione nasceOroscopo e classifica dei segni di dicembre: Ariete inarrestabile, Scorpione riflessivo - Il Toro ritrova serenità durante le feste, dopo settimane intense, mentre i Gemelli affrontano qualche tensione di troppo ... Si legge su it.blastingnews.com

oroscopo dicembre scorpione nasceL'oroscopo di dicembre con la classifica del mese: lo Scorpione brilla al 1?posto - La classifica dell'oroscopo di dicembre vede il Toro festeggiare in seconda posizione: le stelle aiuteranno a recuperare le cose rimaste in sospeso ... it.blastingnews.com scrive

Oroscopo Scorpione di oggi 2 dicembre - Consulta l'oroscopo Scorpione a cura di Paolo Fox di oggi, 2 dicembre: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ... corriere.it scrive

Oroscopo Scorpione del mese di Dicembre - Scopri le previsioni dell'oroscopo Scorpione a cura di Paolo Fox per il mese di Dicembre. Segnala corriere.it

oroscopo dicembre scorpione nasceOroscopo del giorno: per un segno nasce un’intesa che può cambiare tutto - Le stelle indicano che oggi potrebbe nascere un’energia speciale tra due persone, capace di trasformare un progetto o un’emozione. Lo riporta donnaglamour.it

oroscopo dicembre scorpione nasceOroscopo della settimana: Scorpione - 1-7 dicembre - L'oroscopo della settimana per lo Scorpione dall'1 al 7 dicembre: ecco cosa ci suggeriscono le stelle interpretate dall'astrologa! Segnala deabyday.tv

Cerca Video su questo argomento: Oroscopo Dicembre Scorpione Nasce