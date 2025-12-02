Oriocenter tra le eccellenze italiane del food retail

Oriocenter si conferma una delle destinazioni gastronomiche più rilevanti d’Italia grazie a un’offerta ampia, contemporanea e trasversale che conta ben 57 ristoranti distribuiti nelle sue due Food Court, un unicum nel panorama nazionale per varietà, qualità e pluralità delle cucine proposte. Questa ricchezza ha contribuito all’ingresso della Food Court di Oriocenter nella Top 30 delle Food Court italiane, una classifica stilata direttamente dai brand del settore della ristorazione nell’ambito della terza edizione dell’ Osservatorio Food Court di Foodservice. Un riconoscimento che premia la qualità dell’esperienza, la profondità dell’offerta e l’attrattività del Mall bergamasco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it