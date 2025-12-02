Oriocenter tra le eccellenze italiane del food retail
Oriocenter si conferma una delle destinazioni gastronomiche più rilevanti d’Italia grazie a un’offerta ampia, contemporanea e trasversale che conta ben 57 ristoranti distribuiti nelle sue due Food Court, un unicum nel panorama nazionale per varietà, qualità e pluralità delle cucine proposte. Questa ricchezza ha contribuito all’ingresso della Food Court di Oriocenter nella Top 30 delle Food Court italiane, una classifica stilata direttamente dai brand del settore della ristorazione nell’ambito della terza edizione dell’ Osservatorio Food Court di Foodservice. Un riconoscimento che premia la qualità dell’esperienza, la profondità dell’offerta e l’attrattività del Mall bergamasco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altre letture consigliate
Food, Urso: "Guide de L’Espresso fanno scoprire eccellenze italiane" - 000 vini d’Italia, valorizzando così tante nostre eccellenze italiane che non ... Come scrive notizie.tiscali.it
Oriocenter al centro della ricerca: nella food court il test di neuromarketing con Iulm e Food service - Oriocenter si conferma ancora una volta un punto di riferimento non solo per lo shopping e la ristorazione, ma anche per l’innovazione. Secondo bergamonews.it