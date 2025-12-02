Oriocenter tra le eccellenze italiane del food retail

Oriocenter si conferma una delle destinazioni gastronomiche più rilevanti d’Italia grazie a un’offerta ampia, contemporanea e trasversale che conta  ben 57 ristoranti  distribuiti nelle sue  due Food Court, un unicum nel panorama nazionale per varietà, qualità e pluralità delle cucine proposte. Questa ricchezza ha contribuito all’ingresso della Food Court di Oriocenter nella  Top 30 delle Food Court italiane, una classifica stilata direttamente dai  brand del settore della ristorazione  nell’ambito della terza edizione dell’ Osservatorio Food Court di Foodservice. Un riconoscimento che premia la qualità dell’esperienza, la profondità dell’offerta e l’attrattività del Mall bergamasco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

