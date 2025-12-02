Quarto posto in classifica, sesta vittoria al Lungobisenzio su sette gare interne, secondo miglior attacco del torneo (in compagnia di altre tre squadre) con un bottino di 22 reti. Il Prato può decisamente sorridere dopo la sfida con il Foligno, che ha visto i biancazzurri riprendere il cammino dopo lo stop di Seravezza. Un’affermazione nel segno degli attaccanti: Verde ha confermato l’ottimo di forma trovando il terzo gol nelle ultime quattro uscite, mentre Rossetti ha ripreso a segnare dopo un lungo digiuno (non andava a bersaglio dal 12 ottobre). Fra le notizie positive anche il ritorno in campo di Andreoli, al suo debutto con la maglia del Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orgoglio Prato contro il Grosseto. E c’è Andreoli: il nuovo ’acquisto’