Ore 4 di notte circa un boato e viene giù lo sportello bancomat della Bpp

È caccia alla banda composta da almeno quattro persone che ha agito con la tecnica della "marmotta" a Veglie, in via via Fratelli Bandiera, svegliando di soprassalto i residenti della zona. Sul posto i carabinieri per le indagini.Qui l'articolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Altre letture consigliate

Ditalini rigati, fagioli e crema di zucca FAGIOLI: ammollo una notte, cotti con carota, cipolla e sale solo alle fine (circa 2 ore) Fondo di olio e cipolla tritata, unire zucca a dadini e pepe nero, cottura circa 10 minuti dopodiché frullare e tenere da parte Nello s - facebook.com Vai su Facebook

Ore 4 di notte circa, un boato e viene giù lo sportello bancomat della Bpp - È caccia alla banda composta da almeno quattro persone che ha agito con la tecnica della "marmotta" a Veglie, in via via Fratelli Bandiera, svegliando di soprassalto i residenti della zona. lecceprima.it scrive

Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.4 alle 4,24: “Odore di zolfo fino a Napoli” - Sciame sismico in corso da 20 ore ai Campi Flegrei con 42 scosse registrate: nella notte nuovo sisma di magnitudo 2 ... Lo riporta fanpage.it

Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 2.3 sul Vesuvio alle 4,31: avvertita dalla popolazione - 3 alle ore 4,31 di oggi sul Vesuvio, tra Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio. Lo riporta fanpage.it