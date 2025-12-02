Ore 4 di notte circa un boato e viene giù lo sportello bancomat della Bpp

2 dic 2025

È caccia alla banda composta da almeno quattro persone che ha agito con la tecnica della "marmotta" a Veglie, in via via Fratelli Bandiera, svegliando di soprassalto i residenti della zona. Sul posto i carabinieri per le indagini.Qui l'articolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

