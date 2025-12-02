Ordine | Rabiot? Senza la sconfitta contro la Cremonese non sarebbe arrivato

Il giornalista de 'Il Giornale' Franco Ordine, ospite negli studi di Pressing, ha speso alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri: le parole su Adrien Rabiot, centrocampista rossonero diventato indispensabile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ordine rabiot senza la sconfitta contro la cremonese non sarebbe arrivato

© Pianetamilan.it - Ordine: “Rabiot? Senza la sconfitta contro la Cremonese non sarebbe arrivato”

