Ordine del giorno del consiglio provinciale | Elezioni congiunte per presidente e assise

LECCE – E’ tornato a riunirsi a Palazzo dei Celestini il consiglio provinciale con la prima seduta presieduta dal presidente della Provincia di Lecce facente funzioni, Fabio Tarantino.L’assise ha esaminato e approvato i vari punti all’ordine del giorno, tra cui alcuni provvedimenti relativi a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

A poche ore dal Consiglio comunale con all'ordine del giorno la creazione e l'adesione di Trento alla Fondazione Trentino Abitare, il sindaco Franco Ianeselli e l'assessora Giulia Casonato protagonisti della conferenza stampa di lancio del progetto. Contesta l - facebook.com Vai su Facebook

Seduta aperta. In Aula lo svolgimento di interrogazioni. Ordine del giorno: bit.ly/OdG021225 Segui la diretta: bit.ly/Aula021225 #OpenCamera Vai su X

Ordine del giorno del consiglio provinciale: “Elezioni congiunte per presidente e assise” - Nell’ambito dei lavori dell’assemblea di Palazzo dei Celestini approvata l’istanza proposta dal capogruppo di Salento Bene Comune, Ippazio Morciano. Si legge su lecceprima.it

Il Consiglio provinciale a Novello: approvati all’unanimità tutti i punti all’ordine del giorno - Il presidente Robaldo: "Le sedute itineranti rappresentano un modo concreto per far sentire l’ente vicino ai territori e alle loro esigenze" ... Scrive cuneodice.it

Il Consiglio Provinciale approva tutti gli argomenti all’ordine del giorno - Il Consiglio Provinciale di Brindisi, riunitosi ieri in 1^ convocazione con 9 presenti, ha esaminato e approvato tutti gli argomenti all’ordine del giorno: ... brundisium.net scrive

Il divieto di abbruciamento è un problema per i castanicoltori: il tema sbarca in Consiglio provinciale - L'ordine del giorno presentato da La Nostra Provincia per porre l'attenzione sui problemi del settore: "Presidio fondamentale del nostro territorio, va sostenuto con strumenti concreti" ... Riporta cuneodice.it

CONSIGLIO PROVINCIALE - Approvata variazione di bilancio da 40 milioni di euro, via libera all’ampliamento del Museo Campano - Si è concluso con l'approvazione di tutti i punti all'ordine del giorno il Consiglio Provinciale, che ha deliberato su misure finanziarie, infrastrutturali e culturali di primaria im ... Riporta casertafocus.net

Consiglio Marche boccia odg del Pd sul rispetto dei tempi Pnrr - Il Consiglio regionale delle Marche ha bocciato un ordine del giorno presentato dal consigliere regionale del Pd, Maurizio Mangialardi, che chiedeva alla giunta di "impegnarsi a garantire che le opere ... ansa.it scrive