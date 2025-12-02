Ordinanza anti inquinamento dalla Regione la ‘sveglia’ al Comune di Napoli | ma è rivolta in consiglio

Tempo di lettura: 5 minuti L’ordinanza sul blocco delle auto è finita sotto processo ieri, nel consiglio comunale a Napoli. Una valanga di critiche, richieste di modifica. Perfino stoccate all’amministrazione. L’ordinanza dirigenziale del 24 novembre è stata emanata, in modo congiunto, dall’Area Ambiente e dall’Area Infrastrutture Stradali. Si intitola “Azioni per il miglioramento della qualità dell’aria ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 193 del 18 giugno 2020”. Essa prescrive il divieto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, della circolazione dei veicoli Euro 0 ed Euro 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ordinanza anti inquinamento, dalla Regione la ‘sveglia’ al Comune di Napoli: ma è rivolta in consiglio

