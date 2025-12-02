Ora lo dicono tutti | Il Quirinale dirige il Pd
Per «Il Foglio» a Montepulciano i dem si son ricompattati dietro a Schlein. Con la regia di Mattarella, vero leader dell’opposizione. Al di là di quale sia la vera strategia del presidente, il piano anti Meloni è alla luce del sole. Se lo scriviamo noi però è «eversione». 🔗 Leggi su Laverita.info
Altre letture consigliate
Stamattina mi sono dimenticato di augurare a tutti voi un bel mese di dicembre… lo faccio ora con la “solita” foto che piace a tutti — almeno così dicono le statistiche… sarà vero? Buona serata da Livigno! #livigno by #tuttolivigno - facebook.com Vai su Facebook