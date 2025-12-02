Ora d’inizio TV streaming mentre Messi raggiunge la finale

2025-12-02 17:37:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Lionel Messi e Inter Miami sono sul punto di vincere la Coppa MLS dopo essere saliti al massimo del 2025. La squadra di più alto profilo della divisione ha battuto in casa il New York City 5-1 nella finale della Eastern Conference, aiutata dalla tripletta di Tadeo Allende. Alla sua prima stagione da dirigente, l’allenatore Javier Mascherano è a una vittoria dal raggiungere la storia. 101GreatGoals.com contiene tutti i dettagli chiave sulla MLS Cup 2025, inclusi l’orario di inizio, il canale TV e le informazioni sul live streaming. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

