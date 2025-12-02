Operazione Vlahovic | quando è attesa la decisione definitiva e quali sono gli effettivi tempi di recupero

Juventusnews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

in caso di intervento chirurgico. Il  quadro clinico  di  Dušan Vlahovi?  è ormai delineato: il centravanti serbo, che ha rimediato una  lesione di alto grado  alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro, si avvia verso l’ intervento chirurgico, lo scrive Tuttosport che specifica che la scelta definitiva sarà confermata tra oggi e giovedì. La decisione è dettata dalla gravità del danno, che ha reso  necessaria  la strada operatoria rispetto alla terapia conservativa. I tempi di recupero: rientro non prima di marzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

operazione vlahovic quando 232 attesa la decisione definitiva e quali sono gli effettivi tempi di recupero

© Juventusnews24.com - Operazione Vlahovic: quando è attesa la decisione definitiva e quali sono gli effettivi tempi di recupero

Leggi anche questi approfondimenti

operazione vlahovic 232 attesaInfortunio Vlahovic, operazione o no? Quando verrà presa la decisione - L'operazione sembra sempre un'ipotesi più concreta per Dusan Vlahovic. Segnala ilbianconero.com

Vlahovic verso l’operazione: ma dove? Ha chiesto informazioni anche a Milinkovic. E la sua reazione alla diagnosi… Le ultime sul serbo - Le ultime sul serbo Il quadro clinico di Dušan Vlahovic &#232; grave e non lascia spazio a ... Secondo juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Operazione Vlahovic 232 Attesa