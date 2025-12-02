in caso di intervento chirurgico. Il quadro clinico di Dušan Vlahovi? è ormai delineato: il centravanti serbo, che ha rimediato una lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro, si avvia verso l’ intervento chirurgico, lo scrive Tuttosport che specifica che la scelta definitiva sarà confermata tra oggi e giovedì. La decisione è dettata dalla gravità del danno, che ha reso necessaria la strada operatoria rispetto alla terapia conservativa. I tempi di recupero: rientro non prima di marzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Operazione Vlahovic: quando è attesa la decisione definitiva e quali sono gli effettivi tempi di recupero