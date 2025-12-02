Operazione decoro al Rodolico via le barriere architettoniche nei servizi igienici do Ortopedia

Sono iniziati lunedì i lavori di ristrutturazione e di eliminazione delle barriere architettoniche nei servizi igienici del reparto di ortopedia, nell’edificio 1 dell'ospedale Rodolico di Catania. Con questo primo intervento prende avvio l’ "operazione decoro" all’interno dell’azienda. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Policlinico di Catania, tre bollini rosa per la medicina di genere - Il “Rodolico” e l’ospedale “San Marco” hanno ottenuto, anche per il biennio 2026-2027, il massimo riconoscimento della Fondazione Onda - insanitas.it/sicilia/asp-e-… Vai su X

In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che si celebra il 25 novembre, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania organizza una serie di iniziative in collaborazion - facebook.com Vai su Facebook

Macomer, operazione decoro: via i cani randagi dal centro abitato - E' in corso l'operazione decoro e sicurezza, che vede coinvolti l'amministrazione comunale e la Asl, con la cattura, attraverso l'accalappiacani, dei randagi che circolano all'interno dell'abitato. Si legge su unionesarda.it

Macomer, al via le operazioni di decoro in città - È iniziato stamattina nel centro storico l'importante programma per gli asfalti preparato dall'amministrazione comunale. Come scrive unionesarda.it

L’operazione decoro per strade e marciapiedi pulizia straordinaria - Martedì 25 marzo, il Comune darà il via a un’attività straordinaria di lavaggio dei marciapiedi nel centro cittadino, nell’ambito del programma “Operazione Decoro”, con l’obiettivo di rendere gli ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it