Operazione decoro al Rodolico via le barriere architettoniche nei servizi igienici do Ortopedia

Cataniatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati lunedì i lavori di ristrutturazione e di eliminazione delle barriere architettoniche nei servizi igienici del reparto di ortopedia, nell’edificio 1 dell'ospedale Rodolico di Catania. Con questo primo intervento prende avvio l’ "operazione decoro" all’interno dell’azienda. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

