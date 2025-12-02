Operai manovali e impiegati | le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Operai, manovali, impiegati, addetti al caseificio, baristi e commessi. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero.Ecco gli annunci attivi fino a martedì 9 dicembre. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Operai, manovali e impiegati: le offerte di lavoro della settimana nel novarese - Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero. Si legge su novaratoday.it

Impiegati, lavapiatti operai e commessi - Le offerte delle aziende pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Secondo lanazione.it

Impiegati e personale per la ristorazione sono le figure professionali più ricercate. Le tre offerte della settimana - Sono gli impiegati le figure professionali più ricercate sul territorio provinciale negli ultimi mesi, secondo il report della Provincia che stila l’elenco delle dieci professioni su quali si ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

Impiegati, operai e receptionist - Richiesta esperienza, buone conoscenze informatiche, capacità di utilizzo di un software di contabilità. Riporta lanazione.it

Impiegati, operai e stagisti: quasi 600 offerte di lavoro per questa settimana in Puglia. Gli annunci - Nella fotografia restituita dal 3° report 2024 prodotto da Arpal Taranto si contano 27 annunci, relativi a 44 lavoratori ricercati. Riporta quotidianodipuglia.it

Impiegati, operai e stagisti: quasi 600 offerte di lavoro per questa settimana in Puglia. Gli annunci - Lavoro: che sia una prima esperienza o la ricerca di una posizione migliore, anche questa settimana in Puglia ci sono diverse offerte adatte a chi cerca un impiego nelle province di Brindisi e Taranto ... Si legge su quotidianodipuglia.it