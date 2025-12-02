Opera Mundus APS ETS presenta la I Edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico Vox Futuri
L’associazione culturale Opera Mundus APS ETS, con sede a Padova e guidata dal cantante lirico e direttore artistico Askar Lashkin, presenta la prima edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Vox Futuri”, in programma il 20 e 21 febbraio 2026 tra il Teatro Polivalente San Carlo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Berben canta de André Mercoledì 10 dicembre Special guest Rita Longordo Presenta Alice Sortino Rompe le palle Rock Fog - facebook.com Vai su Facebook