Opera Mundus APS ETS presenta la I Edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico Vox Futuri

Padovaoggi.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione culturale Opera Mundus APS ETS, con sede a Padova e guidata dal cantante lirico e direttore artistico Askar Lashkin, presenta la prima edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Vox Futuri”, in programma il 20 e 21 febbraio 2026 tra il Teatro Polivalente San Carlo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Opera Mundus Aps Ets