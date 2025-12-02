Ondata di furti e rapine Traica FdI | Affrontare subito il problema

CASTIGLIONE DEL LAGO - La crescente ondata di criminalità e i recenti episodi di rapine stanno innescando un forte allarme a Castiglione del Lago. A sollevare la questione con fermezza è Francesca Traica, capogruppo di Fratelli d’Italia, che chiede un’immediata e decisa presa di posizione da parte dell’amministrazione locale. Gli ultimi episodi che hanno destato particolare preoccupazione si sono verificati con modalità analoghe in due diverse frazioni. "La notizia di una rapina dell’incasso al bar della frazione di Gioiella con le stesse modalità di quella avvenuta, il giorno prima, in un negozio nella frazione di Piana", dichiara la Capogruppo Traica, sottolineando l’escalation del fenomeno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ondata di furti e rapine, Traica (FdI): "Affrontare subito il problema"

