Bologna, 2 novembre 2025 – Due giovani pazienti di 34 anni sono stati curati con successo al Dipartimento Rizzoli-Sicilia di Bagheria (Palermo) grazie a interventi ortopedici oncologici su misura, combinando competenze multidisciplinari e tecnologia avanzata. Un risultato che parla di eccellenza sanitaria italiana, ma anche di metodo e precisione emiliana applicata fino in Sicilia. A guidare il progetto il dottor Angelo Toscano, dirigente medico dell’Ortopedia generale del Rizzoli-Sicilia, insieme al direttore Jacopo Frugiuele, coordinando radiologi, oncologi, ingegneri biomedici, fisioterapisti e infermieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oncologia al Rizzoli-Sicilia: due giovani pazienti salvati con protesi 3D