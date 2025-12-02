Oncologia al Rizzoli-Sicilia | due giovani pazienti salvati con protesi 3D
Bologna, 2 novembre 2025 – Due giovani pazienti di 34 anni sono stati curati con successo al Dipartimento Rizzoli-Sicilia di Bagheria (Palermo) grazie a interventi ortopedici oncologici su misura, combinando competenze multidisciplinari e tecnologia avanzata. Un risultato che parla di eccellenza sanitaria italiana, ma anche di metodo e precisione emiliana applicata fino in Sicilia. A guidare il progetto il dottor Angelo Toscano, dirigente medico dell’Ortopedia generale del Rizzoli-Sicilia, insieme al direttore Jacopo Frugiuele, coordinando radiologi, oncologi, ingegneri biomedici, fisioterapisti e infermieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Oncologia al Rizzoli-Sicilia: due giovani pazienti salvati con protesi 3D - Due giovani di 34 anni curati con successo grazie a un approccio multidisciplinare e tecnologie all’avanguardia. Scrive ilrestodelcarlino.it
Ortopedia oncologica al Rizzoli di Bagheria: curati due pazienti con interventi personalizzati e protesi 3D su misura - Da sinistra il chirurgo ortopedico Angelo Toscano, il secondo paziente operato e il direttore del Dipartimento Rizzoli- sassuolo2000.it scrive
Sicilia ed Emilia siglano intesa su ortopedia tra il Santa Teresa e il Rizzoli - Un Dipartimento ortopedico di 84 posti letto, tre sale operatorie e cinque ambulatori per visite specialistiche, gestito dallo IOR - quotidianosanita.it scrive