Onana escluso dalla nazionale | le motivazioni dietro alla decisione del CT

di Angelo Ciarletta L’ex portiere interista Onana è stato escluso dalla nazionale camerunense. Vediamo le ragioni che hanno spinto il ct a prendere questa decisione. Scelte a sorpresa scuotono la nazionale del Camerun in vista della prossima Coppa d’Africa (AFCON). Il nuovo commissario tecnico, David Pagou, ha preso decisioni drastiche escludendo due dei nomi più noti e carismatici della squadra: il portiere ex Inter e Manchester United André Onana e l’esperto attaccante Vincent Aboubakar. LEGGI LE ULTIME SULL’INTER L’assenza di Onana, ex portiere nerazzurro noto per la sua personalità e il suo stile di gioco moderno, rappresenta una notizia clamorosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

