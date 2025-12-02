Onana escluso dalla Coppa d'Africa il Camerun non lo convoca | cosa sta succedendo al portiere
Il Camerun lascia a casa Onana per la Coppa d'Africa, scoppia la polemica tra i tifosi: il portiere non è stato convocato dal nuovo CT David Pagou che ha invertito le gerarchie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Onana escluso dalla nazionale Ecco perché - facebook.com Vai su Facebook
L'Inter ci ricavò 55 milioni, ora anche il Camerun lo fa fuori: cosa sta succedendo a Onana - Fuori dalla lista per la Coppa d'Africa, "esiliato" dallo United al Trabzonspor. msn.com scrive