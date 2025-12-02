Oltre un chilo di cocaina e quattro arresti | blitz dei carabinieri in piazza Foraggi

Quattro arresti e circa un chilogrammo di cocaina pronta per essere messa sulla piazza. È questo in sintesi il risultato del blitz effettuato nei giorni scorsi in piazza Foraggi dai carabinieri del Comando provinciale di Trieste. In manette sono finiti giovani di età tra i 35 e i 20 anni e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

+++ SPACCIATORE ARRESTATO IN CENTRO A CARPI, AVEVA OLTRE MEZZO CHILO DI COCAINA +++ L’operazione dei Carabinieri è stata avviata a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano notato movimenti sospetti nei pressi di un’attivit - facebook.com Vai su Facebook

Avevano oltre un chilo di cocaina e crack, due arresti - Sono stati trovati in possesso di più di un chilo di sostanze stupefacenti, fra cocaina e crack due giovani - Come scrive ansa.it

Sulla statale con un chilo di cocaina nell'auto: arriva il patteggiamento - Dopo l'ok del pm, il via libera della gip del tribunale di Brindisi alla richiesta dell'avvocato: quattro anni e otto mesi per un 50enne, accusato di essere un "corriere" ... Da brindisireport.it

Tir fermato al valico del Brennero: nel doppiofondo oltre un chilo di coca purissima, autista nei guai - Arrestato al Brennero l’autista di un tir: nel doppiofondo nascondeva 1,2 kg di cocaina purissima, sequestrata dalla Polizia di Stato. Secondo nordest24.it

Droga "per uso personale": assolto con un chilo e mezzo di cocaina in valigia - Il caso sollevato dal sottosegretario Mantovano: sentenze che riconoscono l'uso personale anche per migliaia di dosi. Da msn.com

Spacciavano cocaina in casa al Lido, arrestati un 47enne e un 49enne. Sequestrato un chilo di droga - Due uomini di 47 e 49 anni, entrambi residenti sull'isola, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di spaccio di ... Da ilgazzettino.it

Sequestrati oltre 1 chilo tra cocaina e hashish: in fuga il corriere - A bordo del veicolo i Carabinieri hanno trovato oltre un chilo di cocaina, più di mezzo chilo di hashish e 150 mila euro in contanti, denaro frutto presumibilmente dell'attività di spaccio. Da rainews.it