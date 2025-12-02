Oltre le apparenze di Claudia Celé | un giallo che svela la verità nascosta dietro il pregiudizio

Titolo: Oltre le apparenze Autrice: Claudia Celé Genere: Romanzo giallo Anno di pubblicazione: 2024 L'associazione " Lo specchio dell'Arte" di Manuela Montemezzani è lieta di promuovere "Oltre le apparenze", il nuovo giallo di Claudia Celé, un'opera che intreccia suspense, introspezione e analisi sociale, immergendo il lettore nei chiaroscuri di una città attraversata da segreti e verità taciute.

