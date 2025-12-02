Oltre il West | come Arthur e John sono diventati padri e amici per milioni di giocatori

Gli attori protagonisti della saga di Red Dead Redemption Roger Clark e Rob Wiethoff, anime e voci (e volti) di Arthur Morgan e John Marston, parlano di gratitudine, crescita, IA e di come la fortuna ti cambia la vita il ruolo giusto. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Oltre il West: come Arthur e John sono diventati padri e amici per milioni di giocatori

Oltre il West: come Arthur e John sono diventati padri e amici per milioni di giocatori - Alla Milan Games Week, tra il frastuono dei padiglioni e l'entusiasmo dei fan abbiamo avuto modo di sederci con due vere leggende del medium videoludico: Roger Clark e Rob Wiethoff, le anime e le voci ... Riporta repubblica.it