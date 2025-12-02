Oltre 100 minuti di ritardo Caos totale in Italia guasto shock sulla linea e passeggeri nel panico
Il fischio acuto del convoglio si spense in un silenzio inatteso. Erano le ore di punta della sera, quando la stanchezza del giorno si mescola all’attesa del ritorno. Migliaia di persone erano a bordo, ognuna con la sua destinazione: chi sognava l’abbraccio di casa, chi si preparava per un impegno imminente in una città lontana. Poi, l’improvviso rallentamento, un sussulto metallico, e l’annuncio glaciale: un guasto tecnico sulla linea. L’orologio digitale nel vagone, un tempo rassicurante promessa di velocità, divenne un crudele contatore di minuti perduti. Sessanta, ottanta, cento minuti di ritardo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
