Ollie Plunket maggiore dell’esercito da tre anni a servizio della regina Camilla lascia il posto al collega Rob Treasure

S ono uno più bello dell’altro, gli scudieri della regina Camilla. Scelti tra gli ufficiali del reggimento The Rifles, di cui la Parker Bowles è colonnello capo, gli equerry sono considerati “gli occhi e orecchie” della sovran a. Fanno da assistenti, organizzano l’agenda quotidiana e durante le funzioni pubbliche non si staccano dal suo fianco. Il Maggiore 31enne Ollie Plunket è stato al suo servizio per tre lunghi anni, ma ora è arrivato il momento di cedere il ruolo a un collega con lo stesso grado, l’avventuroso e altrettanto affascinante Rob Treasure. Ma non tutti hanno accolto con entusiasmo la notizia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

