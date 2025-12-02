Olimpiadi Milano-Cortina | dal 3 dicembre i biglietti on line della finale di Hockey su ghiaggio a Santa Giulia | ecco come aggiudicarseli
Milano, 2 dicembre 2025 – Da domani, mercoledì 3 dicembre dalle 16, riapre la vendita dei biglietti per Milano-Cortina 2026 e in particolare per la finale di hockey su ghiaccio maschile alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena il 22 febbraio 2026. Lo fa sapere la Fondazione Milano-Cortina. La finale di Hockey vedrà il ritorno degli atleti NHL in una competizione olimpica per la prima volta dal 2014, al termine di un torneo lungo tre settimane. La riapertura delle vendite comprende anche i biglietti per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi in Categoria D, la fascia di prezzo più conveniente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
