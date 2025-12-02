Oleksandr Usyk nomina il prossimo avversario shock per il suo prossimo incontro

2025-12-01 23:25:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il campione del mondo unificato Oleksandr Usyk ha nominato Deontay Wilder come la sua “prima opzione” per il suo prossimo incontro. L’ucraino è diventato due volte campione indiscusso dei pesi massimi battendo l’inglese Daniel Dubois a Wembley a luglio, con molte speculazioni su chi lo sfiderà il prossimo. “Continuo a combattere l’anno prossimo. Voglio combattere Deontay Wilder. Penso che sia interessante”, ha detto Usyk a Boxing King Media. Wilder, già campione del mondo WBC e uno dei più temuti pugili dei pesi massimi, ha lottato da quando ha perso il suo incontro della trilogia con Tyson Fury. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

