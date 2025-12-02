Ok Camera a educazione sessuale a medie

20.20 La Camera ha approvato, dopo i pareri favorevoli della commissione e del governo, alcuni emendamenti identici proposti da Pd, Lega e Italia Viva al ddl Valditara che aprono all'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva anche nelle scuole medie, con il consenso dei genitori. Le attività restano escluse per la scuola dell'infanzia ed elementare. Le opposizioni parlano di "emendamento retromarcia" che però non fa cadere le critiche al disegno di legge. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it