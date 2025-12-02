Oi vita mia recensione | Pio e Amedeo si scoprono sentimentali

La nostra recensione di Oi vita mia, l’esordio registico di Pio e Amedeo, anche protagonisti assieme a Lino Banfi, Ester Pantano e Cristina Marino: il duo pugliese preferisce la sentimentalità all’acidità, in un’opera prima che fatica a trovare la propria via. A due anni da Come può uno scoglio Pio e Amedeo debuttano alla regia con Oi vita mia, un’opera prima dal taglio marcatamente più sentimentale – quasi romantico – che vuole parlare di tante cose ma fatica un po’ troppo a trovare la propria strada, complice anche una durata esagerata. Non tutto è ovviamente da scartare, qualche battuta o situazione comica va a segno e tutto sommato il duo pugliese non se la cava malaccio dietro la macchina da presa, ma la sensazione è quella di una pellicola che vuole troppo e stringe poco, a partire dal pur interessante scontro generazionale tra giovani e anziani residenti della casa di riposo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Oi vita mia, recensione: Pio e Amedeo si scoprono sentimentali

Altre letture consigliate

La saggezza di una vita tra libri, ironia e libertà. La mia recensione del libro di Lodovico Festa - facebook.com Vai su Facebook

Oi Vita Mia, recensione della nuova commedia esordio alla regia di Pio e Amedeo - Oi Vita Mia film 2025 recensione della nuova commedia ed esordio alla regia di Pio e Amedeo la nostra critica del film di Pio e Amedeo Oi Vita mia ... Da comingsoon.it

Oi Vita Mia, Recensione: la prima regia di Pio e Amedeo tra ironia e intimità - Oi Vita Mia, il terzo film di Pio e Amedeo ma il primo anche da registi, è una piacevole sorpresa per ironia e maturità. Riporta hynerd.it

Oi Vita Mia, la recensione del film di Pio e Amedeo - Dopo un percorso ventennale tra televisione, teatro e cinema, Pio e Amedeo si misurano per la prima volta con un progetto scritto e diretto in prima ... Segnala ciakmagazine.it

Oi vita mia (2025). Quando il caos diventa terapia27/11/2025 - Pio e Amedeo tornano al cinema con "Oi vita mia", una commedia che conferma la loro capacità di inserire comicità nelle situazioni apparentemente ordinarie. Scrive locchiodelcineasta.com

Oi Vita Mia, recensione del debutto alla regia di Pio e Amedeo - La recensione di Oi Vita Mia, esordio alla regia di Pio e Amedeo: un film tenero e imperfetto, tra inclusività, ironia e commozione. cinefilos.it scrive

Oi vita mia, di Pio e Amedeo - Pio e Amedeo debuttano alla regia con Oi vita mia, un film che vorrebbe essere libero ma non si distacca dai canoni dei precedenti ... sentieriselvaggi.it scrive