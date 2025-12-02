Marco Odermatt ha messo a segno il miglior tempo al termine della prima prova della discesa di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Sulla splendida pista denominata “Birds of Prey” (accorciata per le condizioni meteo che vedevano neve e temperatura di -4°) il primo allenamento si è trasformato in una vera e propria odissea, viste le numerose interruzioni, una delle quali della durata di un’ora esatta. Marco Odermatt ha chiuso con il tempo di 1:35.50 dopo una discesa nella quale ha forzato specialmente nella parte più tecnica, con un vantaggio di 40 centesimi sul canadese Brodie Seger (sceso con il pettorale numero 26), mentre è terzo il francese Matthieu Bailet (pettorale numero 63) davanti all’austriaco Daniel Hemetsberger quarto a 64. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Odermatt è il più veloce nella prima prova della discesa di Beaver Creek. Paris e Schieder iniziano con il piede giusto