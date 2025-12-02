Ocse | 2027 deficit Italia 2,6% del Pil

12.23 "Il consolidamento di bilancio contribuisce a ridurre i costi del debito". Così l'Ocse (Organizzazione Cooperazione e Sviluppo Economico) nella scheda delle prospettive sull'Italia presentata a Parigi. Si prevede meno "deficit: 2,9% del Pil nel 2025, dopo il saldo primario di bilancio tornato attivo nel 2024: più entrate fiscali da imposte sul reddito e contributi previdenziali" E ancora:"Riduzione deficit al 2,6% del Pil nel 2027". Poi,"i dazi pesano sull' export". Mentre "riforme e Pnrr un volano per le regioni in difficoltà". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

