Occupazione in crescita al 62,7% a ottobre 2025

L’ occupazione è in crescita, con il tasso che sale al 62,7%. Questo l’aggiornamento dell’ Istat nell’analisi ‘Occupati e disoccupati’ relativo a ottobre 2025. Calo dei disoccupati. Su base mensile la crescita degli occupati si associa al calo dei disoccupati e alla sostanziale stabilità degli inattivi. L’ Istat mette in evidenza come l’aumento degli occupati, pari al +0,3% e più 75mila unità, coinvolga gli uomini, le donne, i dipendenti, gli autonomi e tutte le classi d’età a eccezione dei 25-34enni che risultano in diminuzione. Il tasso di occupazione sale di conseguenza al 62,7% (+0,1 punti) mentre il numero complessivo di occupati è pari a 24 milioni e 208mila. 🔗 Leggi su Lapresse.it

