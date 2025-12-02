Occupazione al 62,7% | è il tasso più alto mai registato dall’Istat Ma cala tra i giovani Disoccupazione giù | 6%

A ottobre 2025, su base mensile, la crescita degli occupati si associa al calo dei disoccupati e alla sostanziale stabilità degli inattivi. L’aumento degli occupati (+0,3%, pari a +75mila unità) coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti, gli autonomi e tutte le classi d’età ad eccezione dei 25-34enni che risultano in diminuzione. Il tasso di occupazione sale al 62,7% (+0,1 punti): si tratta del livello più alto dall’inizio delle serie storiche Istat, partite a gennaio 2004. Il numero di occupati si attesta a 24 milioni 208mila. Lo rileva l’Istat. La diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-3,7%, pari a -59mila unità) riguarda gli uomini, le donne e tutte le classi d’età. 🔗 Leggi su Ildenaro.it