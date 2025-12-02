Occupazione al 62,7% | è il tasso più alto mai registato dall’Istat Ma cala tra i giovani Disoccupazione giù | 6%
A ottobre 2025, su base mensile, la crescita degli occupati si associa al calo dei disoccupati e alla sostanziale stabilità degli inattivi. L’aumento degli occupati (+0,3%, pari a +75mila unità) coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti, gli autonomi e tutte le classi d’età ad eccezione dei 25-34enni che risultano in diminuzione. Il tasso di occupazione sale al 62,7% (+0,1 punti): si tratta del livello più alto dall’inizio delle serie storiche Istat, partite a gennaio 2004. Il numero di occupati si attesta a 24 milioni 208mila. Lo rileva l’Istat. La diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-3,7%, pari a -59mila unità) riguarda gli uomini, le donne e tutte le classi d’età. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Istat: tasso di occupazione al 62,7%, è a livello record - facebook.com Vai su Facebook
L’Istat certifica il record occupazionale del Governo Meloni: l’Italia continua a creare lavoro e nel 2024 raggiunge risultati che consolidano il percorso di crescita intrapreso. Il tasso di occupazione sale al 62,2 per cento, mentre la disoccupazione scende al 6,6 Vai su X
Istat, tasso di occupazione al 62,7% è a livello record - Il tasso di occupazione al 62,7% registrato ad ottobre è il livello più alto dall'inizio delle serie storiche Istat, partite a gennaio 2004. Secondo ansa.it
Istat, tasso occupazione al 62,7% nel trimestre è al top - Il tasso di occupazione salito nel primo trimestre dell'anno al 62,7% è il livello più alto mai registrato nelle serie storiche trimestrali avviate nel 2004. Si legge su ansa.it
Tasso di occupazione, nel primo trimestre al 62,7%: +141mila occupati. I dati Istat - Rispetto al trimestre precedente, gli occupati sono aumentati di 141mila unità (+0,6%), per un totale di 24 milioni e 186mila persone. Si legge su tg24.sky.it
Lavoro, tasso di occupazione al 62,5% (+1,5%) nel 2024: 352mila unità in più - Nel 2024, segnala l'Istat, si intensifica, rispetto al 2023, la riduzione del numero di persone in cerca di occupazione (- tg24.sky.it scrive
Istat, tasso di occupazione sale al 62,5%: +47mila occupati a ottobre. Disoccupazione cala al 5,8% - A ottobre 2024, dopo il calo di settembre, il numero di occupati torna a crescere (+47mila unità), attestandosi a 24 milioni 92mila. Segnala rainews.it
Istat, il tasso di occupazione scende al 62,1% a settembre. Rimane stabile l’occupazione - Diminuisce il tasso di occupazione, sale quello di inattività e resta stabile il tasso di disoccupazione su base mensile. Scrive milanofinanza.it