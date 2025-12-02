Occupato l’aeroporto di Genova il corteo dei lavoratori | Lottiamo per l’industria

Una mattinata di mobilitazione intensa ha visto protagonisti i lavoratori ex Ilva, affiancati dai colleghi di Ansaldo e Fincantieri, scesi nuovamente in piazza per difendere il proprio futuro occupazionale. La protesta, iniziata con un’assemblea, si è trasformata in un corteo determinato che ha attraversato le principali arterie di Genova fino a puntare verso l’aeroporto Cristoforo Colombo, simbolo scelto per dare massima visibilità alla vertenza industriale. Dalla fabbrica alle rampe dell’aeroporto. Alle 9.00, dopo il confronto interno, i lavoratori hanno dato vita a un nuovo corteo, aperto dallo striscione “Genova lotta per l’industria”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Occupato l’aeroporto di Genova, il corteo dei lavoratori: “Lottiamo per l’industria”

