Occupato l’aeroporto di Genova il corteo dei lavoratori | Lottiamo per l’industria

Thesocialpost.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattinata di mobilitazione intensa ha visto protagonisti i lavoratori  ex Ilva, affiancati dai colleghi di  Ansaldo  e  Fincantieri, scesi nuovamente in piazza per difendere il proprio futuro occupazionale. La protesta, iniziata con un’assemblea, si è trasformata in un corteo determinato che ha attraversato le principali arterie di Genova fino a puntare verso l’aeroporto  Cristoforo Colombo, simbolo scelto per dare massima visibilità alla vertenza industriale. Dalla fabbrica alle rampe dell’aeroporto. Alle  9.00, dopo il confronto interno, i lavoratori hanno dato vita a un nuovo corteo, aperto dallo striscione  “Genova lotta per l’industria”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

occupato l'aeroporto di genova il corteo dei lavoratori lottiamo per l'industria

